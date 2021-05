OFICIAL – Liber la distracție de la 1 iunie btrhdr Incepand cu data de 01.06.2021, se propune ca activitațile culturale, artistice și de divertisment sa poata fi organizate și desfașurate in spații deschise cu participarea a cel mult 1.000 de persoane, in condițiile asigurarii unei suprafețe minime de 2 mp pentru fiecare persoana, cu obligativitatea purtarii maștii de protecție și doar daca incidența cumulata la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori. Este vorba despre HOTARAREA nr. 32 din 27.05.2021 privind propunerea adoptarii unor masuri de relaxare in contextul evoluției pandemiei de… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform propunerii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, Guvernul a decis ca de la 1 iunie sa fie aplicate urmatoarele masuri: – Activitatile culturale, artistice si de divertisment sa poata fi organizate si desfasurate in spatii deschise cu participarea a cel mult 1.000 de…

- Meciul de duminica, 23 mai, dintre CSM Sighet și Progresul Șomcuta Mare va fi primul meci din Maramureș cu spectatori dupa un an și jumatate , timp in care stadioanele au fost goale din cauza pandemiei de coronavirus. La meciul de pe stadionul din Sighet pot asista 1250 persoane, care reprezinta 25%…

- DOCUMENT Guvernul a adoptat relaxarea restrictiilor. Restaurantele raman deschise pana la ora 24:00. Lista completa a relaxarilor. Dupa o sedinta de Guvern a fost adoptat primul set de relaxare a restrictiilor. Intr-o conferinta de presa sustinuta de premierul Florin Citu si de seful DSU Raed Arafat…

- Capitala intra, de la miezul nopții, in scenariul verde dupa doua saptamani in care rata de incidența a infectarii a ramas stabil descrescatoare. Salile de spectacol si restaurantele la interior pot functiona cu capacitate de 50%, fata de 30% in prezent, a declarat, joi, prefectul Capitalei, Alin Stoica,…

- Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) a anunțat, marți, ca la evenimentele sportive vor putea participa doar spectatorii vaccinați anti-Covid, cei care au trecut prin boala sau cei care pot prezenta un test negativ RT-PCR sau antigen, conform Agerpres. Din 13 mai, cei care vor sa organizeze evenimente…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a anunțat faptul ca in conformitate cu Strategia de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in Romania, aprobata prin Hotararea de Guvern nr. 1031/2020, cu modificarile și completarile ulterioare, in județul Maramureș va incepe de azi, 22 aprilie a.c., vaccinarea…

- Pentru a veni in sprijinul cetațenilor romani sau straini cu drept de ședere in Romania, care au inceput procesul de imunizare in alt stat și se afla pe teritoriul Romaniei atunci cand trebuie sa li se administreze doza a doua de vaccin, Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu a vorbit astazi, 8 aprilie, despre propunerile importante pe care le va transmite Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Prima dintre acestea ii vizeaza pe cei care vor merge la slujba de Paște, in cazul acestora circulația pe timpul nopții sa fie permisa pana…