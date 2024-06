13 persoane, rănite în explozia de la Botoșani. 4 dintre acestea, în stare gravă UPDATE 2: Dedeman a precizat, vineri, intr-un comunicat de presa, ca, in momentul exploziei, o firma externa autorizata desfașura lucrari la sistemul de alimentare cu gaz al magazinului din Botoșani. „Astazi, 7 iunie 2024, in jurul orei 10:30, in incinta magazinului Dedeman Botoșani, a avut loc o explozie urmata de un incendiu. In urma acestui incident regretabil, au rezultat persoane ranite, care au fost imediat transportate la spital. Restul persoanelor prezente in magazin in acel moment, clienți și angajați, au fost evacuați in siguranța, iar intervenția rapida a echipelor de intervenție a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Compania Dedeman a anunțat vineri, in prima poziție officiala privind explozia de la magazinul sau din Botoșani, ca in momentul producerii deflagrației „o firma externa autorizata desfașura lucrari la sistemul de alimentare cu gaz al magazinului".„Astazi, 7 iunie 2024, in jurul orei 10:30, in incinta…

O explozie urmata de un incendiu a avut loc vineri la magazinul de materiale pentru constructii Dedeman , aflat la marginea municipiului Botosani. Autoritatile au activat PLANUL ROSU de interventie. Mai multe persoane au fost ranite.

