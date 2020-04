Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 412 persoane in carantina, 932 izolate la domiciliu. Amenzi de peste 535.000 lei pentru nerespectarea Ordonanțelor Militare, in ultimele 24 de ore In județul Alba, azi 10.04.2020, se afla in carantina 412 persoane in carantina, 207 persoane ieșite din carantina, 932…

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 427 persoane in carantina și 950 persoane izolate la domiciliu. Amenzi de peste 550.000 lei pentru nerespectarea restricțiilor Ordonanței Militare nr. 3, in ultimele 24 de ore In județul Alba, azi 09.04.2020, se afla in carantina 427 persoane in carantina, 180 persoane…

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 466 de persoane se afla in carantina și 940 persoane izolate la domiciliu. Amenzi de peste 500.000 de lei, pentru nerespectarea dispozițiilor Ordonanțelor Militare OFICIAL: In Alba, 466 de persoane se afla in carantina și 940 persoane izolate la domiciliu. Amenzi de peste…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| OFICIAL: In Alba, 340 persoane in carantina și 1524 persoane izolate la domiciliu. Amenzi de peste 290.000 lei pentru nerespectarea restricțiilor. Cum vor fi distribuite pe județ materialele de protecție In județul Alba se afla 340 persoane in carantina, 57 persoane ieșite…

- Ziarul Unirea OFICIAL| In Alba, 321 de persoane in carantina și 1323 izolate la domiciliu. Amenzi de peste 180.000 de lei aplicate in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea Ordonanței Militare In Alba, 321 de persoane in carantina și 1323 izolate la domiciliu. Amenzi de peste 180.000 de lei aplicate…

- Ziarul Unirea CORONAVIRUS| Situația din Alba: 308 persoane in carantina, 49 persoane ieșite din carantina, 1181 persoane izolate la domiciliu, 1970 persoane ieșite din izolare. Amenzi de peste 200.000 lei, pentru nerespectarea dispozițiilor Ordonanței Militare La a nivelul județului Alba se afla 308…

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 246 persoane in carantina și 2074 persoane izolate la domiciliu. Amenzi de peste 80.000 lei pentru nerespectarea restricțiilor Ordonanței Militare nr. 3 La nivelul județului Alba se afla 246 persoane in carantina, 40 persoane ieșite din carantina, 2074 persoane izolate…

- Ziarul Unirea VIDEO. In Alba, 143 persoane in carantina, 1690 persoane izolate la domiciliu și 534 persoane ieșite din izolare. Peste 250 de sancțiuni aplicate de polițiști pentru nerespectarea Odonanței Militare VIDEO. In Alba, 143 persoane in carantina, 1690 persoane izolate la domiciliu și 534 persoane…