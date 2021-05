Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat joi ca a "neutralizat" un sistem ramificat de tuneluri sapate de militantii gruparii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza, relateaza DPA. Fortele de aparare ale Israelului (IDF) sustin ca avioanele sale au distrus peste 90 kilometri de tuneluri care compun…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat miercuri ca nu exclude necesitatea de a ''pune capat'' miscarii palestiniene Hamas, la putere in Fasia Gaza, daca optiunea "descurajarii" va esua, dupa mai mult de o saptamana de tiruri sangeroase reciproce, informeaza AFP. …

- THE WALL STREET JOURNAL (SUA), 18 mai 2021 – In cursul unei convorbiri telefonice cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, președintele Biden a declarat ca sprijina un armistițiu, in timp ce Israelul a anunțat ca atacurile sale aeriene din Fașia Gaza vizeaza o rețea de tuneluri folosite de Hamas,…

- Presedintele american, Joe Biden, si-a exprimat luni, intr-o discutie telefonica avuta cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, „sprijinul” pentru incetarea focului in fata escaladarii violentelor din...

- Fostul ambasador israelian in Marea Britanie, Mark Regev, in prezent consilier al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a declarat la BBC ca statul evreu nu dorește o incetare a conflictului din Gaza "intr-o maniera care, peste o luna, sa aduca lucrur

- O delegatie egipteana care s-a intalnit cu oficiali israelieni pentru medierea negocierii unui incetari a focului nu a ajuns la niciun rezultat pozitiv, a anuntat o sursa de securitate egipteana, citata vineri de DPA. Israelul a refuzat toate initiativele de mediere pentru a se ajunge…