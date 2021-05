Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt oficial al Hamas a declarat miercuri ca se asteapta ca Israelul si militantii din Gaza sa ajunga la o incetare a focului "intr-o zi sau doua", armistitiu care sa puna capat celor deja zece zile de violenta transfrontaliera, transmite Reuters preluat de agerpres. "Cred ca eforturile in curs…

- Un inalt oficial al Hamas a declarat miercuri ca se asteapta ca Israelul si militantii din Gaza sa ajunga la o incetare a focului "intr-o zi sau doua", armistitiu care sa puna capat celor deja zece zile de violenta transfrontaliera, transmite Reuters. "Cred ca eforturile in curs privind incetarea focului…

- Un oficial Hamas a spus miercuri ca se așteapta ca Israelul și militanții din Gaza sa ajunga la un armistițiu ”într-o zi sau doua” care sa puna capat violenței care dureaza de 10 zile, relateaza Reuters. ”Cred ca eforturile în curs care vizeaza armistițiul vor avea…

- Președintele american Joe Biden a cerut de-escaladarea conflictului din Fașia Gaza in doua conversații avute cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu președintele Autoritații Palestiene, Mahmoud Abbas. Cu toate acestea, Netanyahu a anunțat ca va continua operațiunile impotriva Hamas, relateaza…

- Președintele SUA, Joe Biden, l-a îndemnat miercuri pe prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, sa detensioneze conflictul din Gaza și sa avanseze pe calea catre încetarea focului, a spus o purtatoare de cuvânt a Casei Albe, relateaza Reuters.A patra discuție telefonica într-o…

- Militantii palestinieni au tras joi cu rachete in centrul comercial al Israelului, in timp ce Israelul a continuat campania de bombardamente in Gaza si a masat tancuri si trupe la granita enclavei, transmite Reuters, potrivit news.ro. Luptele din ultimele patru zile nu au dat semne de calmare,…

- Noi atacuri cu rachete a avut loc marți seara, 11 mai, intre Israel și militanții palestienii din Fașia Gaza, relateaza BBC. Potrivit sursei citate, mișcarea Hamas a sustinut ca a lansat 130 de rachete in directia metropolei Tel Aviv, dupa ce o lovitura aeriana israeliana a distrus un bloc cu 13 etaje…

- Militantii palestinieni din Fasia Gaza au lansat luni rachete catre sudul Israelului si zona Ierusalimului, punandu-si in practica amenintarile conform carora vor pedepsi Israelul pentru confruntarile violente dintre palestinieni si politistii israelieni la Ierusalim, transmite Reuters. Potrivit Ministerului…