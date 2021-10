Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii anunta, joi seara, ca Biroul Executiv National a decis, în unanimitate, ca la consultarile de la Controceni sa fie propus Florin Cîti pentru functia de premier. Propunerea va fi validata, luni, în sedinta Biroului Politic National. Delegatia care va participa la consultarile…

- Partidul Național Liberal a anunțat ca a decis in unanimitate, in ședința Biroului Executiv Național de joi seara, ca nominalizarea PNL pentru funcția de prim-ministru, la consultarile de luni, de la Palatul Cotroceni, sa fie Florin Cițu, prim-ministrul interimar și președintele PNL. PNL este primul…

- Astfel, in conformitate cu articolul 89 litera o), BEX al PNL a decis in unanimitate, ca propunerea pentru Biroul Politic Național al PNL, pentru funcția de prim-ministru al Romaniei, pe care PNL o va face in cadrul consultarilor cu Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa fie președintele PNL, Florin…

- Partidul Național Liberal a decis in ședința Biroului Executiv Național, din aceasta seara, ca nominalizarea PNL, pentru funcția de prim-ministru, la consultarile de luni, de la Palatul Cotroceni, sa fie Florin Cițu, prim-ministrul interimar, președintele PNL. Astfel, in conformitate cu articolul…

- In atentia conducerii Partidului National Liberal. Domnului presedinte al PNL si prim-ministru Florin Citu. Secretarilor generali si prim-vicepresedinti Lucian Bode, Dan Vilceanu, Gheorghe Flutur, Iulian Dumitrescu, Rares Bogdan. Stimati domni, Ne exprimam profunda consternare fata de modul in care…

- In atenția conducerii Partidului Național Liberal Domnului președinte al PNL și prim-ministru Florin Cițu Secretarilor generali și prim-vicepreședinți Lucian Bode, Dan Vilceanu, Gheorghe Flutur, Iulian Dumitrescu, Rareș Bogdan Stimați domni, Ne exprimam profunda consternare fața de modul in care Partidul…

- Liberalii isi aleg duminica secretarul general, prim-vicepresedintii si vicepresedintii. Iulian Dumitrescu, Rares Bogdan, Gheorghe Flutur si Lucian Bode, favoriti pentru posturile de prim-vicepresedinti; Dan Vilceanu, pentru cel de secretar general.

- Cei patru prim-vicepresedinti ai PNL ar urma sa fie Rares Bogdan, Iulian Dumitrescu, Gheorghe Flutur si Lucian Bode, in cazul in care Florin Citu castiga presedintia partidului, conform discutiilor care se desfasoara in acest moment in tabara actualului premier, sustin surse politice pentru News.ro.…