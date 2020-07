Oficial! Arestari preventive dupa ce in Portul Constanta au fost descoperite zece milioane de tigarete de contrabanda

Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost reținute, joi, dupa acțiuni ale polițiștilor și procurorilor din Constanța, in urma carora au fost ridicate 10 milioane de țigarete de contrabanda din Portul Constanța Sud Agigea.Potrivit IGPR, trei persoane banuite de contrabanda cu țigarete au fost reținute, iar in…

- Actiunea a fost efectuata cu sprijinul politistilor de frontiera din cadrul Garzii de Coasta Constanta si al jandarmilor din cadrul Gruparii Mobile "Tomis" Constanta. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta au…

- La data de 30 iunie 2020, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sprijiniți de polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ocna Mureș precum și de inspectori din cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Alba și comisari ai Garzii de Mediu Alba, au acționat pentru prevenirea și combaterea…

- Ziarul Unirea Amenzi de 5000 de lei la mai multe firme care comercializeaza piese auto, in urma unor controale ale polițiștilor și a Garzii de Mediu In data de 30 iunie 2020, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sprijiniți de polițiștii din Aiud, Sebeș, Cugir și Campeni…

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Brașov – Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brașov, au efectuat astazi pe raza județului, noua percheziții domiciliare intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari…

- bull; Actiunea a fost desfasurata de Serviciul de Politie Transporturi Maritime.Trei persoane din Navodari au fost prinse de politistii de la Transporturi, in Portul Midia, avand asupra lor 10.400 de tigarete netimbrate, de diverse marci.Iata datele oficiale despre acest caz, puse la dispozitie de Inspectoratul…

- Polițiștii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Timișoara acționeaza pentru a combate contrabanda de țigari. Au descins in peste 30 de locații din Timiș, Arad și Caraș-Severin, conform pressalert.ro. Acțiunea are loc in aceasta dimineața, cand oamenii legii descind in 32 de locații din Caraș-Severin,…

- Aproximativ 10 milioane de tigarete au fost descoperite de autoritati in Portul Constanta Sud Agigea, intr-un container sosit din Georgia, a informat, luni, DIICOT. Potrivit unui comunicat al DIICOT transmis AGERPRES, pe 3 aprilie, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanta impreuna cu ofiteri…