Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, vor sa deblocheze drumurile din incinta portului de camioanele stationate, acestea urmand sa fie indrumate spre locuri de parcare.”In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta desfasoara o razie de amploare in Portul Constanta, pentru asigurarea climatului…

- De asemenea, vor sa deblocheze drumurile din incinta portului de camioanele stationate, acestea urmand sa fie indrumate spre locuri de parcare.”In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta desfasoara o razie de amploare in Portul Constanta, pentru asigurarea climatului…

- Politistii au pornit in sprijinul politistilor de frontiera, vehiculul fiind interceptat in localitatea Satu Nou. La data de 29 aprilie 2024, in jurul orei 3.15, politisti din cadrul Politiei Orasului Cernavoda au fost sesizati, de politisti de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, cu privire la faptul…

- La data de 13 aprilie 2024, politisti din cadrul Serviciului Siguranta Transporturi au desfasurat o actiune in Portul Constanta Sud Agigea. La data de 13 aprilie 2024, politisti din cadrul Serviciului Siguranta Transporturi au desfasurat o actiune in Portul Constanta Sud Agigea, transmite un comunicat…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea au descoperit in Portul Constanta, intr un container sosit din China, 1200 perechi de incaltaminte sport, in valoare de aproximativ 600.000 lei, bunuri susceptibile…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Portul Constanta o autoutilitara marca Daimler Chrysler, cautata de catre autoritatile din Italia.Potrivit reprezentantilor Garzii de Coasta, in ziua de 19.03.2024, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei…

- Trei persoane, din Etiopia, au fost depistate astazi in situatii ilegale de politistii de imigrari din Constanta, in toate cazurile fiind emise decizii de returnare. Potrivit IGI, la data de 16 februarie a.c., politistii de imigrari din cadrul Serviciului pentru Imigrari al Judetului Constanta, in cooperare…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Agigea au descoperit in Portul Constanta, intr un container sosit din Malta, aproximativ 470 bucati piese auto, in valoare de aproximativ 350.000 lei, bunuri susceptibile…