Stiri pe aceeasi tema

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat un responsabil al Casei Albe. „Armata rusa ar putea sa-si extinda vizarea” instalatiilor si mijloacelor de transport ale cerealelor Ucrainei „pentru a include…

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat miercuri un responsabil al Casei Albe, noteaza AFP, informeaza Agerpres."Armata rusa ar putea sa-si extinda vizarea" instalatiilor si mijloacelor de transport…

- Exista doua elemente noi in actualul conflict ruso-ucrainean: decizia americanilor de a trimite bombe și muniții cu dispersie in Ucraina, interzise de normele internaționale, și revenirea din Turcia in Ucraina a comandanților batalionului Azov – “eroii” lui Zelenski. Statele Unite vor trimite bombe…

- Fosti oficiali americani au purtat discutii secrete cu cetateni rusi apropiati Kremlinului, inclusiv cu ministrul de externe Serghei Lavrov, pentru a discuta despre viitorul Ucrainei, a relatat joi NBC, transmite EFE. Potrivit postului american, intalnirea cu Lavrov a avut loc la New York in aprilie…

- Dronele au fost construite in Iran, transportate peste Marea Caspica și apoi folosite de forțele ruse impotriva Ucrainei, potrivit afirmațiilor facute vineri de un oficial de la Casa Alba. Ele au fost folosite pentru a ataca Kievul și a teroriza populația din interiorul Ucrainei. SUA dețin informații…

- Premierul danez Mette Frederiksen ar putea fi viitorul secretar general NATO, scrie luni presa internationala, in contextul vizitei pe care politicianul scandinav o face in SUA, alaturi de prim- ministrul britanic Rishi Sunak. Joe Biden ii primeste saptamana aceasta la Washington pe prim-ministrii…

- Drone rusesti care lovesc Kievul, mai recent si drone ucrainene care ataca Moscova, in timp ce sute de drone zboara deasupra liniei frontului - acest razboi al dronelor a caror utilizare a explodat in razboiul pornit de Rusia contra Ucrainei are multiple fatete, tactice, psihologice si financiare.

- Este ziua numarul 442 a razboiului din Ucraina. Armata ucraineana avanseaza la Bahmut, in special pe flancuri, unde mercenarii gruparii Wagner au fost inlocuiți de soldați ruși. Noile trupe trimise de Moscova au suferit deja doua infrangeri consecutive care s-au soldat cu retrageri și un numar mare…