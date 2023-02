Mohieldin a adaugat ca, dupa impactul initial din urmatoarele cateva luni, investitiile din sectorul public si privat in reconstructie ar putea stimula cresterea PIB-ului in viitor. Numarul victimelor cutremurelor devastatoare produse in Turcia lunea trecuta a depasit 24.000, iar cel al ranitilor 80.000, potrivit datelor oficiale. Potrivit CNBC, anul acesta va servi drept punct de inflexiune critic pentru Turcia, pe masura ce se apropie de alegerile prezidentiale din 14 mai. Rezultatul alegerilor, indiferent daca actualul presedinte Recep Tayyip Erdogan ramane la putere sau nu, va avea consecinte…