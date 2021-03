OFICIAL Agenţia Europeană pentru Medicamente: Vaccinul AstraZeneca este sigur și eficace Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca impotriva COVID-19 este „sigur si eficace”, a anuntat joi Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA). Autoritatea Europeana a anuntat luni, intr-un comunicat, ca „va examina mai detaliat informatiile” despre vaccin, dupa ce mai multe tari au suspendat utilizarea sa din precautie, potrivit Știrilor Protv . Agentia cu sediul la Amsterdam a adaugat ca a „convocat o reuniune extraordinara joi, pentru a concluziona cu privire la informatiile stranse si orice masuri suplimentare ar fi necesare”. Citește și: Autoritațile sanitare norvegiene: Este prea devreme pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

