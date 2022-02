Oferte de vacanțe exotice cu ocazia Valentine’s Day Valentine’s Day sau Ziua Indragostiților se apropie. Multe cupluri obișnuiesc sa serbeze dragostea intr-o destinație inedita. Chiar daca nu sunt tocmai ieftine, vacanțele in destinații exotice sunt la mare cautare in randul romanilor. Una dintre oferte este un sejur pe plajele exotice din Seychelles, unele dintre cele mai frumoase de pe pamant, fiind denumite și bijuteriile Oceanului Indian. De la insulele granitice din nord, cu peisaje salbatice și munti de pana la 1000 m altitudine, care formeaza țarmuri dantelate și pana la insulele cu nisip fin din sud, unde palmierii se unduiesc peste lagunele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

