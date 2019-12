Oferta de obligațiuni Qualitance, subscrisă cu peste 110% față de valoarea minimă Qualitance, companie internaționala de inovație, tehnologie și Inteligența Artificiala fondata în România, a demarat în data de 9 decembrie o oferta de vânzare de obligațiuni corporative denominate în euro, prin plasament privat cu scadența în trei ani, cu un cupon de 5%, se arata într-un comunicat de presa.

Oferta a marcat o inovație la nivelul plasamentelor private de obligațiuni corporative din România, fiind prima oferta desfașurata prin sistemul BVB în care s-a folosit un sistem de tip &"licitație olandeza&", prin care s-a determinat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Vaccinul antigripal este de negasit in acest moment in Romania: Cererea mai mare decat oferta. Cand vine urmatorul lot de vaccinuri Vaccinul antigripal este de negasit in acest moment in Romania: Cererea mai mare decat oferta. Cand vine urmatorul lot de vaccinuri Vaccinul antigripal este…

- Compania aeriana Qantas a testat cel mai lung zbor fara oprire din lume, intre New York si Sydney, care a durat 19 ore si 16 minute, realteaza Euronews, conform news.ro.Avionul a transportat 49 de pasageri si membri ai echipajului si a efectuat experimente pentru a evalua sanatatea persoanelor…

- Compania australiana Qantas a realizat cel mai lung zbor fara escala din lume cu un avion comercial, care a strabatut distanta New York - Sydney in peste 19 ore, avand la bord 50 de pasageri si membri ai echipajului, informeaza DPA si AFP.

- Compania australiana de zbor Qantas a incheiat duminica dimineața testul celui mai lung potențial zbor comercial fara oprire din lume, pornind din New York, cu destinația Sydney și avand o durata de 20 de ore, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de MEDIAFAX.

- Compania australiana Qantas a finalizat un zbor istoric non-stop de la New York la Sydney, cercetand impactul potential asupra pilotilor, echipajului si pasagerilor a ceea ce ar fi cea mai lunga calatorie aeriana comerciala din lume, scrie The Guardian.

- Compania australiana Qantas a finalizat un zbor istoric non-stop de la New York la Sydney, cercetand impactul potential asupra pilotilor, echipajului si pasagerilor a ceea ce ar fi cea mai lunga calatorie aeriana comerciala din lume, scrie The Guardian.

- " Zilnic pe aeroporturile din Romania sunt anulate sau au intarzieri in medie 5-6 zboruri, ceea ce rezulta intr-o medie de 500 de romani afectati in fiecare zi. Peste 1.000 de zboruri cu astfel de probleme au fost inregistrate doar in ultimele 9 luni pe aeroporturile din Romania. Valoarea totala…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) va acorda in Romania un imprumut de 7,5 milioane euro companiei Winnow Solutions, care se ocupa cu gestionarea deseurilor alimentare, se arata intr-un comunicat publicat vineri de Comisia Europeana. ‘Compania foloseste Inteligenta Artificiala (IA) pentru a dezvolta…