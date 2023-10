Oferă-i pielii tale cea mai bună îngrijire – Programează acum o vizită la Eminescu 100 Pielea este cel mai mare organ uman, avand numeroase funcții pentru a ne menține sanatoși, in principal cea de protecție, acționand ca un scut in fața factorilor de risc. Fiind expusa zilnic la nenumarate pericole, fara o grija corespunzatoare poate dezvolta diferite afecțiuni, de la acnee, rozacee sau psoriazis, la anomalii pigmentare și chiar tumori benigne sau cancer. Daca te confrunți cu probleme ale pielii, programeaza acum o vizita la clinica dermatologica Eminescu 100! Ce este dermatologia? Dermatologia este o ramura a medicinei care studiaza, diagnosticheaza și trateaza bolile și afecțiunile… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

Sursa articol si foto: bzc.ro

