Odă pentru cafea: deosebiri între boabele și tipurile de cafea, la ce să fim atenți când o cumpărăm, cum preparăm cea mai bună cafea acasă Cafeaua, bautara cu care mulți ne incepem ziua și, uneori, nopțile, este de mai multe tipuri, putand fi preparata in mod diferit, rezultand, la final, gusturi variate. In articol gasiți informații despre deosebirile boabelor de cafea, la ce sa fim atenți cand cumparam și o preparam, in funcție de ce avem la dispoziție: un ibric, o presa franceza sau un aparat automat. Gasiți sfaturi pentru o cafea buna și recomandari de consum. Dedicam un artiol cafelei, bautura noastra cea de toate zilele, in care explicam: care sunt tipurile de cafea pe care le intalnim pe piața cata cafea este… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

