Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae David, un pensionar in varsta de 81 de ani, a plecat sambata de acasa, in jurul orei 19, și nu a mai revenit, motiv pentru care familia sa a anunțat poliția. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza acum verificari pentru a-l gasi pe batranul disparut din Timișoara. Barbatul…

- Un baiat de doar 14 ani din localitatea Sanpetru Mare este de negasit de mai multe ore. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au inceput verificarile pentru a-l gasi. Azi, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția, in jurul orei 12, a lui Onisim-Natanael Dragomir, care…

- Un copil dintr-o localitate din Timiș a fost dat disparut de familie vineri, 6 august. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale fac cercetari, pentru depistarea tanarului de 14 ani, din Sinpetru Mare.

- Un barbat in varsta de 37 de ani a disparut din Ciacova. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari pentru a-l gasi. In data de 18 iulie, Vasile Pop a plecat din Centrul de Ingrijire și Asistența Ciacova, iar pana in prezent nu a mai revenit. Barbatul are 1,85 metri inalțime, par…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale si cei din Piatra-Neamt cauta un minor in varsta de 14 ani care a disparut dintr-un centru rezidential pentru copii cu dizabilitati din municipiu. Disparitia a fost sesizata marti politistilor, care au declansat imediat cercetari pentru…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 53 de ani, disparut din localitatea Bucovaț. Azi, polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția lui Brai Gheorghe, care in data de 15 mai, in jurul orei 14:00, ar fi…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale fac verificari in vederea depistarii unei femei in varsta de 46 de ani, disparuta din Timișoara. Luni, in jurul orei 13:00, Florina Ghib a plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.50 m, 60-70…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei femei in varsta de 46 de ani, disparuta din Timișoara. „Azi, 18 mai a.c., polițiștii timișeni au fost sesizați cu privire la dispariția unei femei de 46 de ani. In data de 17 mai a.c., in jurul orei 13:00,…