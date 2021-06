Stiri pe aceeasi tema

- Actualul comisar general al Garzii Naționale de Mediu impus de USR, Alexandru Octavian Berceanu, și-a schimbat foarte repede modul de abordare al problemelor de mediu imediat dupa ce a fost impus in aceasta funcție. Numai ca pana sa ajunga pe acest post, Octavian Berceanu in calitatea de consilier local…

- In opinia comisarului sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, tot ceea ce se intampla in Sectorul 1 este „un joc la limita dus si de primarie, si de operator, pe spinarea cetatenilor”. Comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat sambata dimineata ca a mers…

- Comisarul sef al Garzii Nationale de Mediu, Octavian Berceanu, afirma ca a mers pe teren in sectorul 1 - unde gunoiul nu a mai fost ridicat din cauza disputei intre firma de salubritate si administratia locala - si a constatat ca ploaia a imbibat deseurile neridicate, iar din acestea a inceput sa se…

- Peste 200 de polițiști și jandarmi participa la perchezițiile care au loc, joi, in județul Calarași, in localitatea Sarulești, din județul Calarași, unde autoritațile au suspiciuni ca sunt depozitate ilegal deșeuri care ar urma sa fie arse, transmite Digi24. Comisarii de la Garda de Mediu au banuiala…

- Salariul mediu net a fost in martie de 3.547 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 182 lei (5,4%). Cele mai mari salarii nete s-au luat in IT&C (8.876 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.751 lei), a transmis INS. In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale salariului net…

- O persoana care a vrut sa arunce deșeuri pe spațiul public a fost amendata cu suma de 30.000 de lei, iar autoutilitara folosita va fi confiscata. Incidentul a avut loc in Sectorul 5 al Capitalei, unde Poliția Locala s-a autosesizat. “In urma unei autosesizari a Poliției Locale Sector 5, a fost depistata…

- Mihail David, numit OFICIAL comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Garzii Naționale de Mediu. Decizia, publicata in Monitorul Oficial Mihail David, numit OFICIAL comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Garzii Naționale de Mediu. Decizia, publicata in Monitorul…

- Noul comisar sef al Garzii Nationale de Mediu, activistul de mediu Octavian Berceanu, a povestit cum a fost luat "la bataie, direct", cu cateva ore inainte de sfarsitul anului trecut, cand a intervenit in Sectorul 6 si a surprins persoane care deversau deseuri intr-o zona care este destinata impaduririi.