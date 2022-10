Stiri pe aceeasi tema

- Niculina Stoican, in varsta de 51 de ani, este casatorita cu Vasile Stanescu de 30 de ani. Au impreuna un baiat, iar relația lor nu a avut mereu un parcurs ușor. De altfel, artista a recunoscut in urma cu ceva timp, ca a fost inșelata de soțul ei. Niculina Stoican vorbește despre secretul care sta la…

- Mihaela Radulescu a luat decizia de a se retrage din lumina reflectoarelor și sa dea cat mai puține detalii despre viața ei personala. Vedeta a postat un mesaj pe Instagram, unde explica de ce a luat aceasta hotarare. Fanii erau obișnuiți sa o vada pe Mihaela Radulescu mereu pe micul ecran sau ca aceasta…

- Octavia Geamanu s-a angajat la Antena 1 in urma cu 18 ani de zile. Intr-o postare pe Facebook, prezentatoarea a dezvaluit cum se descurca pe atunci și cat de mult lupta pentru a-și face o cariera in televiziune. Vedeta a distribuit pe contul ei oficial de Facebook o poza cu ea și Andrei, baiețelul ei…

- Bianca Dragușanu a fost vazuta in ultima perioada purtand numai peruca. Fosta soție a lui Victor Slav a explicat de ce a apelat la acest artificiu. In ultimul an, Bianca Dragușanu a aparut mereu cu parul diferit, asta pentru ca purta peruca. Vedeta a dezvaluit ca așa a reușit sa iși lase parul natural…

- Octavia Geamanu, dincolo de cariera ei din televiziune, e soție și mama. Prezentatoarea e casatorita cu Marian Ionescu de 7 ani de zile și impreuna au un baiețel, pe Andrei. Pentru Impact.ro , vedeta a facut dezvaluiri din culisele mariajului ei, a spus și cum reacționeaza cand soțul ei artist e curtat.…

- Octavia Geamanu și Marian Ionescu de la Direcția 5 sunt impreuna de 8 ani și experimenteaza de 6 ani rolul de parinți pentru Andrei, fiul lor. Vedeta Antenei 1 nu și-a imaginat vreodata ca ar putea fi impreuna, mai ales ca, atunci cand l-a cunoscut, nu ințelegea de ce are atata succes la femei. Octavia…

- Andreea Liptak era una dintre cele mai cunoscute prezentatoare, iar in urma cu mai bine de 10 ani a decis sa se retraga de pe micul ecran. Vedeta de la PRO TV a inceput o afacere alaturi de soțul ei, Razvan Spiridon. Andreea Liptak provine dintr-o familie modesta și abia dupa ce a cunoscut celebritatea…