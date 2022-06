Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul mic REMIZA… Sporting Juniorul Vaslui a incheiat sezonul 2021-2022 al Ligii 3 cu un rezultat de egalitate, scor 2-2, pe teren propriu, cu Stiinta Miroslava. Condusi cu 2-0 la pauza, vasluienii au egalat in minutul 90, prin golul reusit de Hagiu. Vasluiul termina campionatul pe locul 3 in play-out,…

- Liga 3 FINAL… Sporting Juniorul Vaslui disputa maine ultimul meci oficial al sezonului 2021-2022. Echipa pregatita de Costel Ilie primeste vizita Stiintei Miroslava, partida avand miza doar pentru oaspeti. Meciul se va juca la Vaslui, pe stadionul „Municipal”, sambata, de la ora 18:00. Vasluienii isi…

- Liga 3 SUCCES… Sporting Juniorul Vaslui s-a impus cu 3-2 (0-1), in testul amical disputat contra echipei de Liga 2, Politehnica Iasi. Golurile Vasluiului au fost reusite de Burghele, Horciu si June. In penultima etapa a play-out-ului din Liga 3, vasluienii joaca, in deplasare, cu Somuz Falticeni. Desi…

- Liga 3 PREGATIRI… Sporting Juniorul Vaslui se pregateste de ultimele doua etape ale campionatului. Vasluienii vor disputa un meci amical, la Iasi, impotriva divizionarei B, Politehnica Iasi. Partida se joaca, astazi, pe stadionul „Emil Alexandrescu”, cu incepere de la ora 17:00. Amicalul a fost perfectat…

- Liga 3 SUCCES… Sporting Juniorul Vaslui a obtinut o victorie importanta in play-out-ul Ligii 3. Vasluienii au invins, in deplasare, pe CSM Bacau, scor 2-1 (2-0), si nu mai au nicio emotie cu retrogradarea. Cu 4 etape inainte de finalul sezonului, Sporting s-a departat la 9 puncte de linia retrogradarii.…

- Liga 3 INCERTITUDINE… Viitorul lui Costel Ilie la Sporting Juniorul Vaslui este nesigur. Desi in mod oficial nu exista o problema intre antrenor si conducerea clubului, surse din anturajul echipei sustin ca cei din fruntea clubului nu il mai vad cu ochi buni pe Costel Ilie pe banca tehnica. Scapata…

- LEGE MODIFICATA… Persoanele care ingrijesc bolnavi de cancer vor putea solicita concediu medical de 45 de zile calendaristice, incepand cu 16 aprilie 2022, potrivit unei noi legi publicate recent in Monitorul Oficial. Pana acum, legislația prevedea indemnizații și concedii medicale doar pentru ingrijirea…

- Manuela Harabor, o actrița apreciata in Romania, s-a deschis publicului și a povestit greutațile prin care a trecut. Cele mai dificile momente au fost acelea prin care viața fiului sau a fost pusa in pericol. Manuela Harabor, una dintre cele mai cunoscute actrițe din Romania, are o viața care ar putea…