Prin cunoașterea trecutului și a valorilor care au ajutat la formarea noastra ca națiune, cu conștiința naționala, dezvoltam atitudini valorice fata de cultura și putem ințelege mai bine menirea noastra. 24 iunie este data cand sarbatorim cu toții Ziua Universala a Iei (Sanzienele). Oriunde ești, in Ocna Mures, in alt oraș/ sat, in afara țarii, pe strada, in parc, la examen, la birou, etc, imbraca IA romaneasca din iubire și respect pentru arta populara romaneasca! Poți face o fotografie pentru albumul virtual al orasului, pe care sa o trimiți la adresa de email menționata ([email protected],com).…