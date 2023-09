Occidentul a luat plasă: creditorii chinezi varsă miliarde în băncile rusești Creditorii chinezi au intervenit pentru a acorda imprumuturi majore bancilor rusești, in condițiile in care instituțiile occidentale și-au retras operațiunile din aceasta țara in primul an de la invazia Ucrainei. Mișcarile intreprinse de patru dintre cele mai mari banci din China fac parte din eforturile Beijingului de a promova yuanul ca moneda globala alternativa la […] The post Occidentul a luat plasa: creditorii chinezi varsa miliarde in bancile rusești first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

