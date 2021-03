Ocazie uriașă pentru Germania! Intervenție salvatoare în ultimul moment In minutul 24 al meciului Germania U21 - Romania U21, la scorul de 0-0, Alex Pașcanu (22 de ani, fundaș central) i-a salvat pe „tricolori”. Germania U21 - Romania U21 e liveTEXT AICI! Nemții au ieșit excelent din aparare, evitand pressingul Romaniei cu mingea la firul ierbii. De la mijlocul terenului, Baku l-a angajat in profunzime pe Klimowicz, care a patruns printre Haruț și Ciobotariu pana in careu. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

- Romania U21 are in acest moment patru puncte acumulate in grupa A de la EURO 2021, la egalitate de puncte cu liderul Germania și la doua puncte distanța fața de Olanda, echipa care se bate și ea pentru primele doua locuri din grupa. In aceasta seara, naționala condusa de Adrian Mutu joaca carțile calificarii,…

