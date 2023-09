Reguli noi pentru importatorii de ingrasaminte, fonta si otel, aluminiu, produse chimice sau energie electrica. Aceștia vor avea, de la 1 octombrie 2023, obligatii de raportare privind emisiile cu efect de sera, in functie de cantitatea adusa pe piata din Romania, potrivit unui nou Regulament European. In caz contrar, companiile care incalca legea, sunt pasibile de amenzi cuprinse intre 10 si 50 de euro pentru fiecare tona de emisii nedeclarata. Romania a reusit in perioada 1990 – 2019 sa micșoreze emisiile de gaze cu efect de sera cu 62%, iar pana in 2050, isi propune sa devina neutra din punct…