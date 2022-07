Stiri pe aceeasi tema

- Consideram ca exista o serie de alte masuri care pot aduce venituri la bugetul de stat fara sa genereze o supraimpozitare a anumitor categorii de contribuabili, iar printre aceste masuri menționam: reducerea evaziunii fiscale prin digitalizarea și profesionalizarea ANAF, reducerea cheltuielilor statutului…

- Potrivit unui comunicat de presa publicat in 12.07.2022, ANAF deruleaza inspectii fiscale la 555 de mari contribuabili, din care 128 inregistreaza pierderi fiscale recurente. Se verifica: modul de inregistrare a veniturilor cheltuielile inregistrate rambursarile de TVA.

- Guvernul are, joi, pe ordinea de zi a sedintei, un proiect de OUG privind combaterea actiunilor speculative. Actul normativ va stabili unele categorii de bunuri si produse pentru care preturile nu pot creste nejustificat. De asemenea, va fi interzisa limitarea productiei acestor categorii de bunuri,…

- Miercuri, 25 mai: termen limita pentru depunerea declarației unice, Formular 112. Obligații pentru contribuabili Miercuri, 25 mai, este ultima zi pentru depunerea Declaratiei Unice (DU) privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (Formular 112). Declaratia unica…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, este gata sa mearga din nou in Parlament pentru a explica deputaților care este situația economica din țara. Declarația a fost facuta de ultimul ieri, 13 mai, la conferința de presa la care a prezentat raportul asupra inflației.

- Declarația lui Volodin a fost postata pe un canal de Telegram și a fost preluata de agenția ruseasca Interfax. „Toți șefii de stat care au luat decizia de a furniza arme s-au patat pe ei inșiși și trebuie trași la raspundere in calitate de criminali de razboi”, a spus președintele Dumei de Stat.El a…

- „Prenumele declarat la data inregistrarii nasterii nu poate fi format din mai mult de trei cuvinte”.Asta apare scris in Legea 105 din 2022 care intra de azi in vigoare și care modifica Legea 119/1996 referitoare la actele de stare civila. Conform legii mai inainte amintite, „ofițerul de stare civila…

- Daca Klaus Iohannis va promulga proiectul adoptat recent de Parlament, de anul viitor investitorii de pe bursa vor plati impozit pe venit de 1-3%, in funcție de perioada deținerii, in loc de 10%. Cei cu venituri sub 12 salarii minime nu vor mai depune Declarația unica, restul da.