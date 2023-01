Patriarhul ortodox rus Kirill, un aliat puternic al președintelui Vladimir Putin, imbrațișeaza retorica cruciadelor medievale pentru a indemna la sprijin pentru ofensiva Moscovei in estul Ucrainei, scrie AFP, preluata de The Moscow Times.Cand Papa Urban a ordonat prima cruciada in Orientul Mijlociu in 1095, el le-a spus creștinilor sa se ridice și sa ii apere pe ceilalți credincioși, promițand ca pacatele lor vor fi iertate.Aproape 10 secole mai tarziu, Kirill i-a indemnat pe credincioși sa ii sprijine pe "frații" proruși pe parcursul ofensivei Moscovei din estul Ucrainei.Intr-o predica din septembrie,…