- Un meteorit ar fi cazut in Romania marti seara. Meteoritul a pus in stare de alerta salvamontistii din Hunedoara si Gorj. Salvatorii au crezut initial ca este vorba de un avion. „Dupa ce, in zona Lupeni-Uricani, pe cer a fost observata o lumina puternica, cu flacara si zgomot, care s-a deplasat in mare…

- Intri intr-un loc unde știi ca nu au mai fost mulți, o padure aflata in patrimoniul UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura), unde speciile de arbori și fauna sunt protejate. Nu e ca o plimbare in parc, ba dimpotriva, dar e ceva ce, posibil, vezi doar o data in viața...…

- Mai multe lucrari de reparații și restricții de trafic pe autostrazi și drumuri naționale din Romania au loc miercuri și joi. Sunt restricții pe A1 Sibiu – Deva, A10 Sebeș-Turda și A3 București-Ploiești. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca miercuri au loc lucrari…

- Apele se umfla din nou in vestul tarii! Hidrologii avertizeaza ca este pericol de inundații in 18 bazine hidrografice din Romania și au emis mai multe avertizari de tipul cod galben și portocaliu. Acestea sunt valabile joi, vineri și sambata.

- Statele Unite ale Americii au cerut oficial reintegrarea in Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), din care s-au retras in timpul presedintiei lui Donald Trump, a anuntat luni directoarea generala a agentiei ONU, Audrey Azoulay. "Doresc sa va informez, in numele Departamentului…

- Un complex modern, capabil sa primeasca peste 2000 de vizitatori simultan, cu toate facilitațile pentru o zi perfecta de relaxare, este oferta pe care ștrandul Venus din stațiunea 1 Mai (jud. Bihor) o pregatește pentru aceasta vara turiștilor din Romania. Lucrarile de reabilitare au intrat pe ultima…