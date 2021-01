Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul american Ted Cruz a declarat ca va conduce campania prin care, impreuna cu alți 10 senatori republicani, va contesta victoria președintelui ales Joe Biden cand vor fi numarate rezultatele din Colegiul Electoral, in Congresul SUA, pe 6 ianuarie, transmite Reuters. Cruz ii sfideaza, astfel,…

- Un pas formal, altadata ignorat de majoritatea americanilor, votul care va avea loc luni in Colegiul Electoral al SUA pentru confirmarea noului președinte a capatat mult mai multa atenție din cauza eforturilor lui Donald Trump de a contesta rezultatul alegerilor, scrie Reuters. Marii electori americani…

- Pennsylvania a certificat marti rezultatele alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie in acest stat american, a transmis guvernatorul Tom Wolf, un anunt care cimenteaza victoria democratului Joe Biden in acest stat-cheie, informeaza Reuters si AFP. 'Astazi, Departamentul de Stat din Pennsylvania…

- Donald Trump a fost surprins in timp ce poza alaturi de o mireasa și domnișoarele sale de onoare. Acesta tocmai ce coborase din caruciorul de golf și se afla in drum spre casa clubului. Trump a zambit și nu a fost intrebat de rezultatul alegerilor, deși toate televiziunile il anunțau caștigator pe…

- Plangerea, depusa la Curtea Superioara a comitatului Maricopa, a invocat faptul ca personalul biroului electoral din sectiile de votare le-a cerut unor alegatori sa apese un buton dupa ce aparatul de vot a detectat un "vot in plus". Citește și: Alegeri prezidentiale in SUA. Donald Trump: "S-au…

- Suspansul alegerilor care au facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de cifra magica de 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția, potrivit hotnews. Intre timp, Donald Trump a susținut prima…