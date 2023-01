Stiri pe aceeasi tema

- Micro-expozitia "Maria Rosetti - simbol al Romaniei Moderne", care marcheaza celebrarea a 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane, este deschisa publicului, incepand de vineri, la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR), informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- O poezie dedicata limbii romane a adus Romaniei primul premiul international pentru literatura, Cupa de la Montpellier. Vasile Alecsandri a primit trofeul pentru poezia „Cantecul gintei latine”, iar acum va fi expus pentru prima oara la Muzeul Național de Istorie a Romaniei.

- Ganditorul alaturi de perechea sa, binecunoscutele statuete neolitice, descoperite in necropola culturii Hamangia de langa Cernavoda, jud. Constanta, pot fi admirate in expozitia TezaurIstoric de la Muzeul National de Istorie a Romaniei.Capodopere ale artei preistorice, piesele au fost descoperite in…

- O expeditie de arheologie marina desfasurata chiar inainte de Craciun, la 23 decembrie, a dus la recuperarea a doua tunuri si zeci de proiectile vechi de peste 200 de ani de pe fundul Marii Negre, in zona de nord a coastei bulgare. Echipa de la Centrul pentru Arheologie Subacvatica (CUA), condusa…

- Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a participat miercuri, 9 noiembrie, la vernisajul expozitiei "Misiunile Militare Franceze in Romania" de la Muzeul National de Istorie a Romaniei din Bucuresti.Expozitia prezinta istoria de peste 160 de ani a relatiilor diplomatice, militare si sanitare dintre…

- Expozitia "Misiunile Militare Franceze in Romania", care prezinta istoria de peste 160 de ani a relatiilor diplomatice, militare si sanitare dintre Romania si Franta prin intermediul unor piese aflate in patrimoniul national, s-a deschis miercuri la Muzeul National de Istorie a Romaniei. Fii…

- Expoziția „Dacia. Ultima frontiera a romanitații” se deschide joi, 27 octombrie, la Muzeul Național de Istorie a Romaniei. Ea are la baza conceptul expozițional materializat intr-un proiect de mare succes, „Tezaure arheologice din Romania. Radacini dacice si romane”, realizat, in anul 2021, la prestigiosul…

