Obiceiuri benefice sănătăţii oculare Recurgi la picaturi numai la recomandarea medicului



Pentru a te bucura de o vedere buna, ai grija sa nu aplici nimic in zona ochilor fara sa ceri sfatul unui oftalmolog sau macar al medicului de familie. Daca iți simți ochii uscați, rezuma-te la cateva picaturi de ser fiziologic și la a face pauze mai dese cand lucrezi in fața unui ecran. Picaturile trebuie recomandate de specialist și luate strict pe perioada de timp indicata de acesta. Daca observi ca te irita, iți iți inroșesc ochii sau iți provoaca mancarimi, oprește tratamentul și reprogrameaza-te la doctor. Nu le lua pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

