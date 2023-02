Stiri pe aceeasi tema

- A 10-a ediție Winter Tour ajunge, in acest sfarșit de saptamana, 11-12 februarie, la Borșa, pe partia olimpica. Doua weekenduri mai tarziu, in 25-26 februarie, caravana distracției revine in Maramureș, pe partiile Roata, de la Cavnic. Sezonul aniversar ar fi trebuit sa inceapa la Borșa, in 7-8 ianuarie,…

- In localitatea Torvaianica, aflata la Marea Tireliene, se afla o mare comunitate de romani. Aici se pastreaza tradițiile ortodoxe și de Boboteaza a avut loc inclusiv obiceiul aruncarii crucii in apele marii.Pentru acest eveniment, au fost chemați mai mulți preoți, iar organizatorii au improvizat și…

- Boboteaza – 6 ianuarie: in aceasta data, Biserica sarbatorește Botezul Domnului. Reprezinta botezul in apa Iordanului a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. In aceasta perioada, preoții sfințesc apele. In amintirea botezului lui Iisus Hristos in Iordan si a aratarii Sfintei…

- Este prima zi de post negru din an. In aceasta zi nu se bea și nu se mananca nimic. Acestei zile ii sunt urmate ziua de Boboteaza și ziua Sfantului Ioan, care incheie ciclul sarbatorilor de iarna. Boboteaza sau Botezul Domnului se sarbatorește in fiecare an la data de 6 ianuarie atat de Biserica Ortodoxa,…

- Obiceiuri din Sanpetru de Campie culese și transcrise de prof. Cornel Banu și prof. ing Mihai Nașca intr-o posibila viitoare carte. Colindatul propriu – zis se incheie in dimineata zilei de 25 decembrie, respectiv ziua Craciunului. Inaintea primului Razboi Mondial se colinda pana la Boboteaza. Dupa…

- Kilogramele in plus au dat mereu batai de cap femeilor care au pornit un adevarat razboi impotriva acestui aspect, folosind arme care mai de care. In acest razboi, nu mancarea pare sa fie inamicul principal este de parere dr. Mihaela Bilic, opinie exprimata recent, la Targu Mureș, cu argumente din cele…

- Cu multa tristețe, va facem cunoscut faptul ca domnul Nicolae Pițiș, venerabilul rapsod din Țara Lapușului, desemnat tezaur uman viu, a trecut la Domnul la varsta de 83 de ani. Ierarhii Episcopiei Ortodoxe Romane a Maramureșului și Satmarului: Preasfințitul Parinte Episcop Iustin impreuna cu Preasfințitul…