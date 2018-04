Stiri pe aceeasi tema

- Conform Presedintelui Consiliului National al Rectorilor (CNR), Sorin Cimpeanu, 5.000 de studenti straini sunt inmatriculati anual in Romania, cifra situata mult sub potentialul universitatilor romanesti, a caror expertiza este extrem de bine apreciata la nivel international. Cimpeanu a mentionat ca…

- IBM vrea sa inlocuiasca antibioticele cu molecule sintetice, cercetatorii gigantului americand crezand ca acestea au mai multe șanse sa elimine bacteriile ce devin tot mai rezistente la medicamente, scrie Popular Science . Alexander Fleming schimba istoria in anul 1928, atunci cand a descoperit penicilina.…

- "Suntem oameni seriosi si stim foarte bine ce avem de facut. Va candida doar unul. Ne-am facut o strategie foarte buna", a sustinut Banicioiu aflat alaturi de Ecaterina Andronescu. La aceasta ora, dupa discursul de o ora si jumatate al lui Liviu Dragnea si dupa discursul premierului Viorica Dancila,…

- Presa rusa a comentat cu grade diferite de entuziasm discursul anual privind starea natiunii rostit joi de Vladimir Putin. Presa apropiata de Kremlin, precum Russia Today, a ales titluri precum "Ascultati-ne acum!" si a insistat pe dezvalurile lui Putin privind noul arsenal nuclear rus. In schimb, presa…

- Bine ați venit la prezentarea bilanțului DNA pentru anul 2017, un moment in care noi analizam ce am facut bine, analizam ce nu a mers bine și ce am greșit pentru ca analiza noastra sa poata fi utila pentru fundamentarea unor decizii privind reducerea corupției in Romania. 2017 a fost un an dificil in…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times. Oficialul…

- Donald Trump a anuntat ca sustine candidatura lui Mitt Romney la un post de senator in statul Utah in alegerile de la jumatatea mandatului, in noiembrie, scrie Reuters, potrivit news.ro.Mitt Romney, un reprezentant moderat al Partidului Republican, l-a catalogat pe Trump, in timpul campaniei…

- Ernest Moniz, fost secretar al Energiei in timpul presedintelui american Barack Obama, sustine ca pana in prezent lumea a fost norocoasa si a reusit sa evite lansarea accidentala a unor rachete nucleare. Dand exemplul insulei Hawaii, cand un mesaj trimis din greseala a alertat populatia asupra…