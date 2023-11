Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce liderul gruparii islamiste șiite Hezbollah a ținut, in Liban, primul sau discurs dupa inceputul razboiului dintre Israel și Hamas, premierul Benjamin Netanyahu a avertizat vineri, 3 noiembrie, gruparea "sa nu testeze" Israelul și a avertizat ca aceasta va "plati scump" daca o va face, relateaza…

- Vicepresedintele SUA, Kamala Harris, a declarat ca administratia americana va sustine dreptul Israelului de a se apara impotriva Hamas, relateaza The Times of Israel, scrie news.ro."Vom continua sa sustinem dreptul Israelului de a se apara", a spus Harris, aflata in vizita la Londra. "Si haideti…

- Bratul armat al gruparii islamiste Hamas, Brigazile al Qassam, a transmis sambata ca va elibera cei peste 200 de ostatici capturati in timpul incursiunii sale in sudul Israelului pe 7 octombrie daca vor fi eliberati in schimb toti palestinienii detinuti in inchisorile israeliene, informeaza AFP citat…

- Unele dintre deciziile Israelului in razboiul sau impotriva Hamas, inclusiv taierea accesului la hrana și apa, ar putea sa „faca intransigente atitudinile palestiniene vreme de generații” și sa slabeasca sprijinul internațional pentru Israel, a spus fostul președinte al SUA, Barack Obama, intr-un mesaj…

- Președintele american Joe Biden a promis, in discursul sau catre națiune pe care l-a susținut din Biroul Oval, continuarea sprijinului pentru Israel, anunțand ca va face o solicitare urgenta de finanțare catre Congres. „In Israel, ne vom asigura ca vor avea ceea ce au nevoie pentru a-și proteja poporul”,…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a facut presiuni in privat asupra Israelului in ultimele zile pentru a-si elabora o strategie concreta pentru scenariul in care isi va indeplini obiectivul declarat de a rasturna conducerea Hamas in Gaza, au declarat un oficial american si un oficial israelian…

- "Eu de peste 17 ani ma duc anual in Israel. Sunt alaturi de evreii de acolo, care sunt șocați de ceea ce se intampla, stau cu toții inchiși in casa, vorbesc zilnic cu ei, pentru ca am foarte mulți prieteni acolo.Regret ca se intampla aceasta drama acolo și sper din tot sufletul sa revina totul la normal. Majoritatea…

- Presa palestiniana relateaza ca aviația israeliana a bombardat locuința lui Yahya Sinwar, șeful gruparii teroriste Hamas din Fașia Gaza. Nu exista informații suplimentare cu privire la acest atac și nici o confirmare din partea Israelului, noteaza The Times of Israel și The Jerusalem Post.…