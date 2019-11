Oase, probleme de sănătate în Asia Rolul de coprezentator nu este lipsit de “surprize” pentru un proiect ca Asia Express, iar Oase a simțit asta pe propria piele. Acesta a avut mici probleme de sanatate cauzate de caldura excesiva din Filipine. Una din zilele de filmare ale show-ului a avut loc la celebrul Vulcan Pinatubo, un vulcan activ de pe insulele Filipine, a carui erupție din anul 1991 a fost cea mai puternica erupție a secolului XX. „Rolul meu este sa le arat celor de acasa locurile spectaculoase in care noi ajungem și oamenii pe care ii intalnim in calatoria noastra. Pinatubo nu avea cum sa nu fie pe harta Asia Express,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

