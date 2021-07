„Oare, fără bani la rectificare, avem garanția că noul an școlar va începe în condiții optime?” „Oare, fara bani la rectificare, avem garanția ca noul an școlar va incepe in condiții optime?” In luna august, Guvernul Cițu anunța ca va face o rectificare bugetara. Conform primelor informații furnizate de catre autoritați, Educația nu va primi bani la rectificare. „Am vazut ca se vor da bani la Dezvoltare, Transporturi și Sanatate. Nimic […] Articolul „Oare, fara bani la rectificare, avem garanția ca noul an școlar va incepe in condiții optime?” apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

