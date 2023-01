Stiri pe aceeasi tema

- Puțini vor reuși sa ghiceasca vedeta din fotografie. Nici fanii devotați nu au putut s-o recunoasca din prima. Pentru ca a trecut printr-o transformare importanta, a decis ca este momentul ideal și pentru o schimbare de look, așa ca a lansat o provocare pentru cei care ii urmaresc activitatea in mediul…

- Oana Zavoranu, in varsta de 49 de ani, a postat un nou mesaj pe contul de Instagram, in care le raspunde celor care sut curioși daca are sau nu intervenții estetice la nivelul feței. „Nu știu daca ma operez…și ce sa operez cand sunt așa perfecta? M-ați zapacit cu intrebarile astea…Va anunț…Nu dormiți…

- Momente grele pentru Oana Zavoranu. La trei zile dupa ce și-a cerut iertare de la persoanele pe care le-a jignit, vedeta a revenit cu cateva explicații privind situația sensibila prin care trece. Cu toate acestea, bruneta a preferat sa pastreze discreția in legatura cu o greșeala tulburatoare pe care…

- Oana Zavoranu a ținut sa le mulțumeasca urmaritorilor ei din mediul online. Vedeta a fost implicata de-a lungul timpului in mai multe scandaluri, insa a reușit sa treaca peste toate problemele din viața ei și sa se bucure una dintre cele mai bune perioade de pana acum. Oana Zavoranu a postat pe rețelele…

- Sa fie Oana Zavoranu insarcinata? Vedeta a marturisit pe rețelele de socializare ca astazi este o zi mare și fericita pentru ea. Fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii și susțin ca Oana Zavoranu ar fi insarcinata, dupa ce a postat mesajul controversat pe rețelele de socializare.

- Larisa Udila este destul de activa pe rețelele de socializare personale, iar ea mereu vorbește cu fanii ei din mediul online despre tot ceea ce i se intampla in viața. De aceasta data, vedeta și-a ingrijorat fanii, asta pentru ca a anunțat ca se confrunta cu probleme de sanatate. Iata ce a pațit bruneta!

- Vedeta care a aparut la Vocea Romaniei vineri seara! Daca nu ai apucat sa vezi prima parte din „Vocea Romaniei” din seara de vineri, ai nimerit unde trebuie. Fanii show-ului au ramas surprinși de vedeta care a aparut la Vocea Romaniei vineri seara. Irinei Rimes nu i-a venit sa creada, ramanand la final…

- Oana Zavoranu a avut parte un nou proces in aceasta dimineața. Avocata vedetei a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, chiar din sala de judecata. Ce s-a intamplat la Curtea de Apel.