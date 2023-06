Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman i-a cerut public surorii sale sa o viziteze pe mama lor, Mioara Roman, la azilul unde e internata. Fosta soție a lui Petre Roman a fost internata intr-un centru de recuperare. Se confrunta cu mai multe probleme de sanatate și are nevoie de ajutor specializat. Oana Roman merge des sa-și vada…

- Scandalul dintre Oana Roman și Catinca Roman continua. In urma cu luni de zile, Oana Roman i-a cerut public surorii sale sa o viziteze pe mama lor, Mioara Roman, la azilul unde e internata. Catinca a dezvaluit care sunt motivele pentru care nu merge, iar acum a rabufnit cu privire la banii pe care sora…

- Catalin Scarlatescu și-a deschis o carciuma și-n Vama Veche, pe langa restaurantul din București, iar mai mulți clienți s-au plans in online ca au stat la cozi interminabile pentru o porție de midii sau o ciorba de pește. De 1 mai, au fost cozi interminabile la restaurantul lui Scarlatescu din Vama…

- Pe 19 aprilie, Mioara Roman a implinit 83 de ani și a fost sarbatorita de fiica ei in azilul in care locuiește de ceva timp. Sau centru de ingrijire pentru varstnici, așa cum ii place Oanei Roman sa spuna. Cert este ca varsta și bolile grave cu care lupta și-au pus amprenta asupra chipului fostei soții…

- Oana Roman a explicat de ce a preferat sa o interneze pe mama sa intr-un centru de recuperare. Fiica lui Petre Roman se ocupa singura de costurile pentru ingrijirea Mioarei. Invitata la podcastul lui Jorge, Oana Roman a vorbit despre mama sa, care nu se afla intr-o stare tocmai buna. Zilele trecute,…

- In urma cu 17 ani, Mioara Roman și Petre Roman au divorțat, iar Oana Roman a ramas in grija mamei. Chiar daca ea avea 30 de ani pe vremea aceea, vedeta susține ca durerea tot a fost mare. Oana Roman are o relație buna cu tatal ei, chiar daca acesta și-a format in urma cu […] The post Cum s-a purtat…

- Romania se afla pe locul șapte in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul de farmacii, cu peste 8.000 de unitați. Dar, daca raportam numarul de farmacii la 1 milion de locuitori, Romania urca pe locul patru in clasament, fiind devansata doar de Grecia, Bulgaria și Spania. Pentru a deschide o farmacie,…

- Florin Cițu a declarat, luni, in exclusivitate la Realitatea PLUS, ca Marius Budai „trebuie sa plece acasa” pentru ca a creat „un haos in sistemul de pensii”, precizand ca amanarea jalonului reformei pensiilor inseamna „sa spunem adio banilor din PNRR”.Intr-o intervenție la Realitatea PLUS, Florin Cițu…