Oana Roman a vorbit cu ochii in lacrimi, intr-un interviu pentru Antena 3, despre cei 20 de ani in care a fost harțuita pentru ca a era grasa. Deși acea perioada s-a stins, vedeta scazand considerabil in centimetri, percepția unor oameni despre ea a ramas neschimbata. Imaginea sa in mintea catorva internauți, alimentata de glumele […]