Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și soțul ei s-au desparțit recent, insa atunci cand vine vorba despre fiica lui, Isabela, cei doi iși impart cu brio atribuțiile. Mai nou, vedeta face lecții online cu fiica ei.In cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici”, difuzata la Antena Stars, Oana a marturisit ca școala in mediul…

- Oana Roman a dezvaluit in cadrul emisiunii „Mamici de pitici, cu lipici” de la Antena Stars cum a fost afectata fiica ei, dupa ce ea și Marius Elisei s-au desparțit. Vedeta a marturisit cum s-a schimbat in familia lor.

- Oana Roman a reușit sa-și vada visul implinit in anul 2019, atunci cand s-a mutat intr-o noua locuința, in apropierea Bucureștiului, unde a stat pana cu multe saptamani in urma alaturi de Marius Elisei! Vedeta și-a prezentat locuința in cadrul reality show-ului Mamici de pitici, cu lipici!

- Cu doar cateva zile inainte de trecerea in noul an, Oana Roman a facut anunțul care a zguduit tot showbizul romanesc. Ea și Marius Elisei s-au separat, iar intre cei doi nu ar mai exista nicio șansa sa fie din nou impreuna, dar iata ca un mic semn de impacare a aparut! Vedeta a sarit in apararea tatalui…

- Oana Roman a inceput anul cu stangul in viața personala, divorțul de Marius Elisei fiind iminent, dar cu dreptul, in viața profesionala. Oana Roman va face parte din sezonul 2 al proiectului „Mamici de pitici, cu lipici”, la Antena Stars, potrivit click.ro. Invitata in platoul emisiunii ”Showbiz Report”,…

- La sfarșitul anului trecut, Oana Roman (45 de ani) a confirmat ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au desparțit. Recent, Oana a dezvaluit ca va face parte dintr-un nou proiect TV. Oana Roman revine la TV. Din ce emisiune va face parte? „A venit ca un balsam pe suflet, ca un pansament. Vom…

- Cu toate ca sfarșitul anului 2020 i-a adus o mare dezamagire pe plan personal, inceputul lui 2021 a implinit-o pe Oana Roman mai mult ca niciodata! Vedeta va face parte din sezonul 2 Mamici de pitici, cu lipici, la Antena Stars! Ce spune fiica lui Petre Roman despre revenirea in televiziune?

- Spera oare Oana Roman la o impacare cu Marius Elisei, la cateva zile dupa ce a anunțat ca s-au desparțit? Vedeta i-a facut pe fani sa se gandeasca la acest lucru printr-un gest controversat, chiar de pe rețelele de socializare!