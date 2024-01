Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman nu rateaza nicio ocazie sa iși viziteze mama, ii este alaturi la fiecare pas, la fiecare lupta cu problemele de sanatate ce sunt tot mai dese in ultima perioada. Vedeta a fost uimita in timpul unei intalniri recente. Ce i-a spus Mioara Roman fiicei sale cand a mers sa o viziteze a surprins-o.…

- Oana Roman ii este recunoscatoare mamei sale pentru tot ce a invațat-o de-a lungul timpului. Vedeta a transmis un mesaj emoționant pentru Mioara Roman, femeia care i-a dat viața. Iata ce a postat!

- Oana Roman a vorbit cu fanii ei de pe rețelele de socializare despre lecția importanta pe care a primit-o de la mama ei, Mioara Roman. Vedeta a transmis un mesaj cu subințeles. Iata ce a postat aceasta!

- Oana Roman a dezvaluit ca Marius Elisei ar suferi de tulburare narcisica, iar viața lor impreuna a fost un calvar. Marius ar fi foarte gelos și chiar amenința barbații din jurul Oanei.„Incepe ca cea mai frumoasa poveste de dragoste din lume si te intrebi mereu wow ce am facut sa merit asa ceva, atat…

- Oana Roman considera ca un partener nu trebuie ales daca e „frumos sau cu bani”, dupa parerea ei altele sunt calitațile care conteaza la un barbat. In prezent, vedeta e singura dupa desparțirea de Marius Elisei, nu are un nou iubit. Anul 2023 a fost anul schimbarilor pentru Oana Roman, care s-a desparțit…

- Mioara Roman a avut mai multe probleme de sanatate in ultimii ani, iar toamna aceasta a ajuns din nou pe mana medicilor. Oana Roman, fiica ei, se asigura ca nu ii lipsește nimic și o viziteaza mereu. Vedeta a dezvaluit cum se mai simte mama ei, dupa aproape trei luni de la episodul critic prin […] The…

- Oana Roman este in permanența alaturi de mama ei, mai ales in momentele grele ale acesteia. Ei bine, Mioara Roman va fi externata din spital astazi, iar aceasta se duce la ea. Vedeta a oferit noi detalii despre starea de sanatate a femeii care i-a dat viața. Iata ce marturisiri a facut pe rețelele de…

- Oana Roman are vești bune despre mama ei! Dupa o lunga perioada in care a fost internata la terapie intensiva și s-a luptat intre viața și moarte, Mioara Roman se simte bine! Mama vedetei a fost transferata in salonul ei și urmeaza sa fie preluata și dusa inapoi la centrul unde locuiește.