- Nu de puține ori Oana Roman a spus ca Marius Elisei nu se implica in creșterea Isabelei, mai ales dupa ce barbatul are o noua relație. Vedeta spune ca tatal Isabelei nu este prezent in viața fiicei lor, dar face in așa fel incat sa suplineasca absența lui.

- Oana Roman se afla in vacanța cu fiica ei, Isabela, iar vedeta a postat pe contul ei personal de Instagram un mesaj cu privire la parinții care nu platesc pensia alimentara la copii, iar cei mai mulți susțin ca vedeta a facut referire la Marius Elisei. Acum, vedeta da carțile pe fața și spune, de fapt,…

- Continua scandalul intre cele doua foste prietene. Dupa ce a aflat ca Oana Roman o va chema in instanța pentru afirmațiile sale legate de fotografiile editate pe care le publica in mediul online, Vica Blochina a facut alte dezvaluiri legate de casnicia fiicei lui Petre Roman cu Marius Elisei. Se pare…

- Oana Roman a transmis un mesaj emoționant despre fiica ei, Isabela, in varsta de 9 ani. Vedeta a marturisit cum o ajuta fata ei in fiecare zi, mai ales in perioadele grele in care trebuie sa se descurce singura. Oana și Marius Elisei s-au separat in urma cu doar cateva luni.„Va spun sincer ca sentimentul…

- Oana Roman demonstreaza ca spune adevarul! Vedeta a publicat un mail pe care i l-a dat lui Marius Elisei, fostul ei soț! Aceasta i-a vorbit despre fiica pe care o au impreuna, Isabela. Iata ce l-a rugat pe el!

- In timp ce Marius Elisei iși exprima public dragostea pentru noua cucerire, nici Oana Roman nu sta degeaba! Vedeta s-a afișat intr-o ipostaza romatinca pe Internet, cu un cadou cu care ar face geloasa orice femeie! Dupa o perioada in care a stat departe de orice situație care ar putea duce la interpretari,…

- Oana Roman pastreaza pe Instagram numele fostului soț, Marius Elisei, deși a cerut sa fie schimbat. Vedeta a facut mai multe cereri, inca din 2021 catre administratorii aplicației, dar nu a primit niciun raspuns și este nevoita sa aștepte.

- Oana Roman a inceput o colaborare cu școala privata la care invața fiica ei și le preda elevilor lecții de bune maniere. Fiica lui Petre Roman este incantata sa-i invețe pe cei mici.Oana Roman este bucuroasa ca are o noua ocupație și ca ii va invața pe elevii de la școala privata in care invața și fiica…