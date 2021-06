Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca au divorțat la inceputul acestui an, Oana Roman și Marius Elisei au sarbatorit implinirea a șapte ani de la nunta lor. Cei doi au postat pe rețelele de socializare mesaje emoționante, care arata ca deși nu mai formeaza un cuplu, continua sa se iubeasca. Oana Roman și Marius Elisei s-au casatorit…

- Oana Roman, in varsta de 45 de ani, și Marius Elisei s-au casatorit in urma cu 7 ani, iar relația lor a fost greu incercata de-alungul timpului. In cele din urma, aceștia au divorțat și au o relație buna, de dragul fetiței lor, Isabela. Vedeta și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce…

- Oana Roman a reușit sa-și emoționeze astazi fanii, dupa ce a postat imagini de colecție din ziua in care s-a maritat cu Marius Elisei. Astazi se implinesc șapte ani de cand cei doi și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, motiv pentru care fiica lui Petre Roman și-a pus sufletul pe tava și a scris…

- Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, a postat pe contulde socializare un mesaj, in care dezvaluie faptul ca nu se afla deloc intr-ostare buna, dupa divorțul de vedeta TV.„Indiferent de cum ma simt și cat de depresiv sunt, soarele va straluci dimineața, iar pe timpul nopții luna va fi acolo. Vei…

- Oana Roman și-a sarbatorit ziua de naștere departe de Romania, in Egipt, insa, cei dragi nu au uitat sa o surprinda placut cu mesaje și imagini emoționante. Vedeta a postat pe contul de socializare, prima fotografie cu mama ei, aflata in centru de recuperare. Mioara Roman i-a trimis o fotografie in…

- Oana Lis este in doliu, dupa ce a primit vestea cutremuratoare ca tatal sau a murit. Constanteanca Oana Lis trece prin cele mai dificile momente ale vietii sale.Vedeta este in doliu, dupa ce a primit vestea cutremuratoare ca tatal sau a murit.Azi am aflat ca a murit taica meu,in Spania. Nu avem o istorie…

- Oana Roman a implinit astazi 45 de ani și a ales sa iși serbeze ziua de naștere, departe de Romania, unde a plecat impreuna cu fiica ei, Isabela. Vedeta a ales ca destinație Egiptul și a postat pe contul de socializare imagini cu ea purtand costum de baie acoperit de un cardigan, alaturi de care a scris…

- Oana Roman și fiica sa, Isa, se pregatesc sa plece intr-o noua vacanța ''ca fetele''. Vedeta de la Antena Stars le-a povestit fanilor ca micuța ei și-a dorit enorm ca și tatal sau sa le insoțeasca in vacanța, insa, din pacate, Marius Elisei a refuzat invitația fiicei sale.