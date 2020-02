Stiri pe aceeasi tema

- Fetița Oanei Roman are din nou probleme de sanatate. Isabela a facut temperatura mare, iar vedeta a fost nevoita sa se intoarca de la munte, acolo unde se afla, pentru a petrece Revelionul. Din pacate, micuța a ramas internata in spital, pentru investigații.Clipe grele pentru Oana Roman,care de sarbatori,…

- Separarea de soțul ei, Marius Elisei, pare ca i-a adus numai bine. Dupa ce a dat marea veste, a intrat in lenjerii. Oana Roman s-a pozat fara inhibiții, in pat. Imbracata sumar, fosta prezentatoare de televiziune și-a ”pus toți fanii in cap”. Oana Roman a pozat fara inhibiții, in pat Oana Roman a anunțat…

- Oana Roman a anunțat ca se desparte de soțul sau, Marius Elisei . Cei doi au impreuna o fetița, pe nume Isabela, care va implini varsta de 6 ani in luna februarie a anului viitor. Oana Roman și Marius Elisei nu au depus inca actele de divorț, insa au luat decizia de a se separa pentru o perioada de…

- Oana Roman s-a despartit de sot dupa ce s-a mutat in casa noua Oana Roman ar trebui sa traiasca acum una dintre cele mai fericite perioade din viata ei. Vedeta s-a mutat de curand in casa mult visata, insa iata ca exista ceva care ii umbreste fericirea. Ieri, Oana a anuntat public faptul ca ea si sotul…

- „Am ezitat de zeci de ori sa fac aceasta postare. Am scris-o și am șters-o apoi. Din pacate o fac pana la urma”, iși incepe Oana Roman anunțul emoționant, de pe Facebook. Vedeta a declarat in aceasta miercuri ca ea și tatal fetiței sale, Marius Elisei, se vor desparți, in mod oficial. Vestea care i-a…

- Oana Roman a știut mereu sa puna punctul pe „i” in viața ei și chiar daca nu au mers tot timpul lucrurile așa cum și-a dorit, a ținut capul sus și a mers mai departe, optimista și cu sufletul plin de iubire pentru persoana care a facut-o sa se simta cea mai implinita femeie: fiica ei, Isabela.

- Oana Roman este pe ultima suta de metri cu amenajarea casei, astfel ca a mobilat și decorat atat dormitorul matrimonial, cat și dormitorul fetiței sale, Isabela. Vedeta a postat imaginile pe contul de socializare. Pentru dormitorul mare, vedeta a ales mobilier din lemn masiv, alb, iar pentru camera…