- A inceput distribuirea catre fiecare contribuabil din municipiul Buzau a scrisorii oficiale a primarului, insoțita de situația, editata de Direcția Economica, privind contribuțiile pe care le datoreaza in acest an fiecare cetațean bugetului local al municipiului, anunța primarul Constantin Toma intr-o…

- Rezolvarea problemelor specifice Buzaului in atragerea de fonduri europene și a celor aparute pe parcursul reabilitarii pasajului pe sub calea ferata din Gara sunt doua dintre solicitarile pe care primarul municipiului, Constantin Toma, le-a adresat premierului Florin Cițu și ministrului Dezvoltarii,…

- Familia lui George Floyd a primit o casa de la baschetbalistul echipei Brooklyn Nets, Kyrie Irving. Anunțul a fost facut de fostul jucator din NBA, Stephen Jackson. „Aceasta familie primeste multa dragoste. Nu doar de la noi, dar de la persoane din lumea intreaga. Si multi dintre prietenii mei au ajutat”,…

- Anul 2021 va fi unul de austeritate pentru administrația municipiului Buzau, a anunțat primarul Constantin Toma pe parcursul emisiunii ,,Focus News” difuzata joi de Focus TV. El a spus ca investițiile municipalitații vor fi reduse, in paralel cu taierea unor cheltuieli in Primarie și in societațile…

- In perioada pandemiei, aproximativ patru din zece romani reusesc sa faca economii (39%), in conditiile in care inainte de pandemie, intr-o luna obisnuita, doua treimi dintre respondenti (68%) reuseau sa economiseasca, arata un studiu realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare…

- Lovitura data de echipa AUR Mureș. Ioan Vasu, primarul comunei Raciu timp de 25 de ani, susține candidații Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) la alegerile parlamentare din 6 decembrie. In plina campanie electorala noua formațiune politica Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) caștiga o susținere…

- Fotografii în care trei persoane apar lânga sicriul deschis în care se afla trupul neînsuflețit al lui Diego Maradona s-a viralizat pe internet, iar cei care au facut acest gest au primit amenințari cu moartea. Trei dintre lucratorii firmei de pompe funebre care s-au…

- Ce se intampla acum in Statele Unite pare desprins din filme. Donald Trump, invins in lupta pentru un nou mandat la Casa Alba de democratul Joe Biden, susține ca alegerile au fost fraudate. Echipa lui de avocați a prezentat cateva exemple.