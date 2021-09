Stiri pe aceeasi tema

- Programul „Din grija pentru copii” a fost prezentat, marți, de consilierul de stat din Cancelaria Prim-ministrului, Madalina Turza. Acest program acorda o atenție speciala sanatații psiho-emoționale a copiilor, in contextul pandemiei, restricțiilor, izolarii.

- La Cupa Romaniei, de la Bistrița, Dunarea Braila nu a avut pe carnetele de joc vizele medicale ale unui Centru de Medicina sportiva, ci doar vizele unui Cabinet de Medicina de Familie. Primul scandal al sezonului in handbalul romanesc a aparut la Cupa Romaniei de la Bistrița. ...

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a acordat primul interviu de cand este inchis, in care a descris conditiile de detentie ca fiind de o „violenta psihologica” demna de un „lagar chinezesc de munca”, scrie New York Times.

- Oana Lis și-a dorit mereu sa ajunga psiholog și visul i s-a indeplinit, caci nu de mult soția fostului edil al Capitelei, Viorel Lis, și-a luat și diploma pentru meseria la care visa. In acest caz, vedeta și-a deschis chiar și un cabinet de consiliere psihologica pentru a avansa in cariera, astfel ca…

- Incident șocant la un drum închis din Apahida. Mai mulți șoferi de TIR ignora fara rușine marcajele care arata ca drumul este închis, dar și un muncitor care încearca sa-i opreasca sa treaca. Videoclipul a fost publicat pe rețelele…

- Oana Lis nu-și mai incape in piele de fericire, caci dupa un an jumate și-a revazut din nou bunica. Femeia a venit singura cu microbuzul in București la nepoata sa pentru a o vizita, dar și pentru a merge in cabinetele unor medici de specialitate pentru anumite consultații.

- News Hour With CNN aduce un nou episod al campaniei ”Romania, drum inchis”, și anume, o șoseaua centurii Mihailești, despre care cei aproape 10.000 de locuitori ai orașului se intreaba cat de greu poate fi sa construiești 3 km de varianta ocolitoare. ‘Drumul inchis’ din Romania Insa raspunsul nu se…

- Incepand cu data de 1 iulie 2021, pacienții cu afecțiuni post infecție COVID-19 pot beneficia de fizioterapie, consiliere psihologica și psihoterapie, la recomandarea medicilor din specialitațile clinice cardiologie și pneumologie. Medicul de familie va elibera un bilet de trimitere pentru o consultatie…