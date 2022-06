Stiri pe aceeasi tema

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, a facut duminica o vizita neanuntata in vestul Ucrainei, unde a avut o intalnire surpriza cu Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, relateaza The Associated Press. Din Romania, Prima Doamna Jill Biden s-a dus in Slovacia, dar a avut și o calatorie…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, se intalneste sambata, in a doua zi a vizitei la Bucuresti, cu sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, urmand ca impreuna sa viziteze o scoala din Capitala unde vor discuta cu copii ucraineni si romani. „Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti, la consultari gazduite de Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, cu lideri internationali din Uniunea Europeana si NATO, pe tema securitatii regionale, respectiv situatia din Ucraina. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…

- La inceputul anului, contractele erau tranzactionte aproape de 6 dolari pe busel. Porumbul este doar una dintre cateva marfuri agricole care au inregistrat o crestere a preturilor in ultimele saptamani, in parte din cauza razboiului din Ucraina. Ucraina este un exportator major de grau si alte articole,…

- Seful JPMorgan, Jamie Dimon, a avertizat ca banca americana ar putea pierde aproximativ un miliard de dolari din cauza expunerii sale la Rusia, fiind pentru prima data cand a detaliat nivelul potentialelor pierderi ce ar putea rezulta in urma conflictului din Ucraina, transmite Reuters. Luna trecuta,…

- In contextul razboiului izbucnit de Rusia in Ucraina, Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii, va veni in Europa in aceasta saptamana. Acesta va calatori in mai multe țari și va sta de vorba cu mai mulți conducatori importanți.

- Spatiul public a fost „invadat" ieri dupa-amiaza de o serie de mesaje cu privire la vizita vicepresedintelui Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris. O astfel de situatie s-a creat la Iasi, in cadrul unor grupuri politice interne de whatsapp. Din cauza unei neintelegeri si a unor „colegi binevoitori",…

- sursa foto: Twitter/ Kamala Harris Kamala Harris a ajuns in Romania. Este prima vizita a vicepreședintei SUA la București și are loc in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Kamala Harris, o avocata de culoare in varsta de 55 de ani, cu origini indiene și jamaicane, este prima femeie vicepreședinte…