- Liderii USR-PLUS Dan Barna si Dacian Ciolos au facut o declaratie de presa duminica seara, dupa exit-poll-ul de la ora 21.00 de la alegerile parlamentare 2020. EXIT-POLL. PSD pierde alegerile parlamentare, deși a ieșit pe primul loc. Care sunt procentele Dan Barna a afirmat ca rezultatul USR-PLUS este…

- Politologul Cristian Pirvulescu (foto) a explicat in exclusivitate pentru publicația Libertatea, intr-un dialog cu jurnalistul Dan Duca, slaba prezența la aceste alegeri parlamentare. „Daca prezența ramane așa, ea arata doua lucruri inspaimantatoare: dezinteresul care e cronic fața de alegerile…

- Prezența redusa la urne, la secțiile de votare din Lugoj, la alegerile parlamentare. Pana la ora 18, doar 8.676 de alegatori (22,4%) și-au exprimat dreptul constituțional. Conform datelor Biroului Electoral Central, in municipiul Lugoj și satele aparținatoare, Tapia și Maguri, din cele…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a transmis, duminica, cu peste 3 ore inainte de inchiderea urnelor de vot la alegerile parlamentare, ca „victoria este aproape”. „Victoria e aproape ! Astazi, impreuna, putem scrie istorie ! Hai la vot !”, a transmis Marcel Ciolacu pe Facebook. Prezenta la vot…

- Politologul Cristian Pirvulescu comenteaza pentru Libertatea slaba prezența la acesta alegeri parlamentare. „Nu cred ca vom trece de 30-35%”, spune acesta. „Daca prezența ramane așa, ea arata doua lucruri inspaimantoare: dezinteresul care e cronic fața de alegerile parlamentare și frica. Frica amplifica…

- Au fost cozi mari, duminica, la secțiile de votare din Chișinau. Zeci de oameni au așteptat minute bune sa intre la urne pentru a vota la alegerile parlamentare din 2020, potrivit Ziarului de Garda.Duminica la cel puțin doua secții de votare din Chișinau au fost cozi. Oamenii au așteptat minute bune…

- Prezenta la vot pe tara la alegerile parlamentare a fost, duminica, pana la ora 15.00 de 19,6% respectiv de 3.567.107 alegatori, potrivit datelor anuntate de Biroul Electoral Central (BEC). Este o prezența mai mica decat la alegerile parlamentare din 2016, cand prezența la urne la ora 15.00 a fost…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat la Antena 3 ca surpriza alegerilor parlamentare ar putea fi partidul AUR (Alianta pentru Unirea Romanilor) care in sondajele recente are peste 4% si ar putea intra in Parlament. „Prezenta estimata este intre 35 si 38 la suta dar e posibil sa scada sub…