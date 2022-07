Oamenii Mariupolului, între închisori și lipsă de apă Conform Agerpres.ro, care citeaza informațiile date publicitații de primaria din Mariupol, orașul-port de la Marea Azov, care a fost bombardat de la inceputul razboiului pana la jumatatea lunii mai și care acum se afla sub ocupație rusa, peste 10.000 de locuitori din Mariupol se afla in prezent in inchisori al caror control il deține autoproclamata Republica Populara Donetk (RPD). Caci, toate localitațile cucerite nu mai au autoritați ucrainene, ci proruse. „Rezidenti civili pasnici au fost retinuti de ocupanti si trimisi in locuri unde sunt privati de libertate. Sunt cunoscute cateva inchisori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de locuitori ai orasului-port ucrainean Mariupol, aflat sub ocupatie rusa, se afla in prezent in inchisori sub controlul autoproclamatei Republici Populare Donetk (RPD), ale carei autoritati proruse le-au inlocuit pe cele ucrainene, transmite luni EFE. Aceste informatii au fost date publicitatii…

- Cei peste 10.000 de civili care s-ar afla in inchisorile controlate de autoritațile proruse din autoproclamata Republica Populara Donețk ”sunt detinuți in conditii teribile si inumane”, potrivit conducerii primariei din Mariupol, relateaza EFE, citata de Agerpres . Intr-un mesaj publicat duminica, 3…

- Voluntarii si oficialii ucraineni care refuza sa colaboreze cu autoritatile ruse din orasul Mariupol, ocupat de militarii ruși, si din satele din apropiere, sunt inchisi si executati, anunta Primaria orasului, potrivit BBC. Primarul Mariupolului, Vadim Boicenko, a declarat ca ”o falsa instanta a RPD…

- Voluntarii si oficialii ucraineni care refuza sa colaboreze cu autoritatile ruse din orasul Mariupol, ocupat de fortele ruse, si din satele din apropiere, sunt inchisi si executati, anunta Primaria orasului, potrivit BBC. Primarul Mariupolului, Vadim Boicenko, a declarat ca "o falsa instanta a RPD (autoproclamata…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a actualizat Ghidul fiscal al contribuabililor persoanelor fizice care realizeaza venituri din inchirierea și subinchirierea bunurilor mobile și imobile și din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuințe proprietate personala. Reprezentanții…

- Peste 260 de luptatori ucraineni, dintre care 53 grav raniți, au fost evacuați luni din uzina asediata Azovstal, ultimul bastion al rezistentei ucrainene in orașul Mariupol, a anunțat ministrul ucrainean adjunct al Apararii, Hanna Maliar, conform AFP, Reuters și CNN. Intr-o declarație video difuzata…

- Aproximativ 100 de civili ucraineni au fost evacuați din combinatul siderurgic Azovstal, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelenski, dupa ce ONU a confirmat ca o „operațiune de trecere in siguranța” era in curs de desfașurare acolo. Persoanele evacuate de la uzina Azovstal din Mariupol ar…

- Apar noi imagini cutremuratoare dupa evacuarea civililor din combinatul siderurgic Azovstal, in orașul ucrainean Mariupol. Evacuarea unui prim grup de civili, duminica, a fost confirmata de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și de Comitetul Internațional al Crucii Roșii, in operațiuni fiind implicați…