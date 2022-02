Stiri pe aceeasi tema

- Protestatari din intreaga lume și-au aratat vineri și sambata sprijinul pentru poporul ucrainean, intr-o mare de steaguri și bannere albastre și galbene, și au cerut guvernelor sa faca mai mult pentru a ajuta Kievul, sa pedepseasca Rusia și sa evite un conflict mai amplu.

- Rusia continua pentru a doua zi consecutiv bombardamentele in Ucraina. In cursul diminineții de vineri au fost auzit mai multe explozii puternice in apropiere de Kiev. Oamenii sunt disperați și nu știu unde sa se adaposteasca. Sute de ucraineni au parasit deja țara, o mare dintre ei adapostindu-se in…

- Aproape 800 de persoane au fost arestate joi de poliția rusa in timpul protestelor impotriva razboiului din Ucraina in mai multe orașe din țara, in special la Moscova și Sankt Petersburg, a informat ONG-ul specializat OVD-Info, citat de Hotnews . Potrivit acestei organizații, cel puțin 788 de persoane…

- Sute de persoane au fost arestate in Rusia, dupa ce au ieșit la protestele anti-razboi in zeci de orașe, pe motiv ca au incalcat interdictia pentru adunari decretata de autoritatile ruse. De asemenea, jurnalistul, activistul și politicianul rus, Aleksei Navalnii, principalul opozant, a declarat joi,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat joi invazia rusa din Ucraina cu actiunile Germaniei naziste din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. "Rusia a atacat Ucraina intr-un mod las si suicidar, asa cum a facut si Germania nazista in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial",…

- Mirela Ionela Achim (b1tv.ro) Ucrainenii de rand, civilii, se grabesc sa paraseasca tara. Sau, cel putin, Kievul. Oamenii au lasat in urma marile orașe, care ar putea deveni zone razboi. Coloane de mașini incearca sa paraseasca Kiev-ul, in aceasta dimineața, dupa ce Rusia a pornit atacul asupra Ucrainei.…

- Agentia rusa de securitate interna (FSB) a anuntat joi arestarea a 14 suspecti in legatura cu amenintari cu bomba anonime pe teritoriul sau trimise pe internet timp de mai multi ani, intr-o operatiune condusa din Ucraina, relateaza dpa, informeaza Agerpres. Amenintarile au fost indreptate…

- Ministrul finantelor din Germania, liberalul Christian Lindner, a avertizat duminica aceasta ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine sanctiuni dure, al caror continut a refuzat sa-l precizeze pentru a evita, potrivit lui, ca Moscova sa se pregateasca “din punct de vedere tactic”,…