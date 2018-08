Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a transmis, joi, ca persoana care a murit din cauza infectiei cu virus West Nile este un barbat de 79 de ani care avea comorbiditati si a precizat ca in prezent nu exista riscul unei epidemii, cazurile de meningite si meningo-encefalite cu virus West Nile fiind sporadice.

- Meteorologii au fEcut un anunt ingrijorEtor pentru Romania, pentru zilele urmEtoare. Un val de praf saharian va veni peste Europa, iar cele mai afectate tEri vor fi cele in care canicula a pus deja stEpanire de cateva zile.

- Cainele maidanez care a avut grija de un biciclist, in Munții Semenic, pana la venirea jandarmilor a fost adoptat. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Caras-Severin. Imaginile cu maidanezul care a stat alaturi de un biciclist ranit in Munții Semenic, pana la venirea jandarmilor…

- Cand vE uita:i la ratele obezitE:ii, diabetului "i bolilor de inimE, este clar cE stilul nostru de via:E curent influen:eazE negativ sEnEtatea noastrE. Noi am fEcut o listE 10 dintre cele mai nocive alimente pe care le consumEm zilnic.

- Mihai Mitoșeru a postat un mesaj pe rețelele de socializare, in care impartașește prietenilor virtuali ca s-a imbolnavit. Motivul? Prezentatorul locuiește intr-un complex rezidențial din Sectorul 3 al Capitalei, iar deschiderea unei sali de fitness l-a adus pe culmile disperarii. Satul de muzica și…

- O cercetare publicata in "JAMA Internal Medicine" a descoperit ca o dieta vegetariana este asociata cu o un risc mai scazut de a face cancer colorectal. Oamenii de stiinta au impartit 100.000 americani in cinci categorii de dieta: Vegani, lacto-ovo vegetarieni, pescovegetarieni, semi-vegetarieni…

- Riscul de mortalitate si dezvoltare a unui tip de cancer creste la acele persoane care consuma de-a lungul vietii lor mai mult de o bautura alcoolica pe zi, potrivit unui studiu publicat marti de revista de specialitate PLOS Medicine citata de EFE. Cercetatorii au analizat daca riscul de mortalitate,…

- Bunul gust face diferența in cele mai multe domenii. Și e foarte important și in legumicultura. De aceea in Suceava mai sunt fermieri care planteaza rasaduri romanești. Acum cand pe piața gasim legume din alte țari, cumparatorii cauta legume care sa aiba gustul de odinioara.