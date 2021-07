Oamenii de ştiinţă spun că impactul poluării cu plastic ar putea fi ireversibil Fenomenul poluarii globale cu plastic se indreapta spre un ''punct critic ireversibil'', potrivit unui studiu publicat vineri in revista Science, informeaza DPA.



In contextul temerilor la nivel mondial declansate de imagini socante ale unor rauri si mari coplesite de deseuri din plastic, problema ar putea fi deja iremediabila, au avertizat cercetatorii, spunand ca ''ratele de poluare cu plastic la nivel global ar putea atrage dupa sine efecte pe care nu le vom putea anula''.



